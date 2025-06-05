Вбивство і зґвалтування дівчинки у будинку культури на Черкащині: суд виніс вирок злочинцю

У Черкаській області суд визнав винним чоловіка, який зґвалтував та позбавив життя 10-річну дівчинку. Йому призначено покарання у вигляді засудження до довічного ув'язнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

Читайте також На Київщині чоловік напоїв і зґвалтував 15-річну дівчину

Суд призначив покарання ґвалтівнику

Йдеться про вбивство Анни Лозової з міста Шпола Звенигородського району. У червні 2024 року дівчинку зґвалтували та задушили. Пізніше її знайшли мертвою у колишньому будинку культури. Напередодні вона вийшла з дому і не повернулася. Тоді зловмисника затримали та повідомили про підозру.

Як зазначено у повідомленні, затриманий – керівник аматорського ансамблю з Черкащини. Нині його визнано винним у зґвалтуванні та вбивстві малолітньої дівчинки. Крім того, за даними слідства, на різних пристроях він зберігав графічні файли дитячої порнографії без мети збуту чи розповсюдження.

Йому призначено покарання – довічне позбавлення волі,

– йдеться в повідомленні.

До винесення вироку чоловік перебував під вартою. Кривдник не визнав своєї провини у вчинених злочинах.

Нагадаємо, на Київщині 50-річний чоловік вчинив дії сексуального характеру до 13-річної доньки своєї співмешканки. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.