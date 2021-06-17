І хоч до в'язниці відправити вбивць не змогли, їх все ж чекає покарання. Про це стало відомо 16 червня.

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Як покарають убивць

Підлітків визнали винними в порушенні статті Кримінального кодексу. Їх судили за умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого.

Хлопців направили до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків.

Там вони проведуть 2 роки. Це найжорсткіше покарання, яке було можливе.

Таке рішення ухвалили аргументовано. У прокуратурі повідомили, що підлітки вийшли з-під контролю батьків, негативно характеризуються, а також не піддаються виховному впливу.

В якому суді відбувалося засідання – не повідомили. Також невідомо, чи понесуть якусь відповідальність їхні батьки.

Коротко про це вбивство