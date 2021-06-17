Підлітків ромів засудили за вбивство безхатька на Одещині: як їх покарають

На Одещині відбувся суд над двома ромськими підлітками 12 і 13 років. Їх визнали винними у вбивстві безхатька в місті Ізмаїл. Оскільки вони ще малолітні особи, то не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність.
І хоч до в'язниці відправити вбивць не змогли, їх все ж чекає покарання. Про це стало відомо 16 червня.
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Як покарають убивць
Підлітків визнали винними в порушенні статті Кримінального кодексу. Їх судили за умисне тяжке тілесне ушкодження, яке спричинило смерть потерпілого.
Хлопців направили до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків.
Там вони проведуть 2 роки. Це найжорсткіше покарання, яке було можливе.
Таке рішення ухвалили аргументовано. У прокуратурі повідомили, що підлітки вийшли з-під контролю батьків, негативно характеризуються, а також не піддаються виховному впливу.
В якому суді відбувалося засідання – не повідомили. Також невідомо, чи понесуть якусь відповідальність їхні батьки.
Коротко про це вбивство
- Підлітки побили бездомного 27 березня.
- Вони це зробили, бо чоловік не погодився випрошувати для них булочки.
- Діти били потерпілого ногами та палками, а потім роздягнули непритомного чоловіка.
- Як наслідок, безхатько помер.
- Невдовзі зловмисників затримали.
- Убитий виявився дуже відомим у місті й навіть мав свій інстаграм.
- У мережі почали поширюватись заклики до етнічних погромів у Ізмаїлі.
- Тому в міськраді відбулося засідання з членами ромської громади та поліції.