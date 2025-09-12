ФБР опублікувало відеозапис втечі ймовірного підозрюваного у вбивстві американського консервативного активіста Чарлі Кірка. Підозрюваний стрибає з даху будівлі після стрілянини.

Підозрюваний швидко втік з місця події. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Які нові подробиці з'явилися про підозрюваного у вбивстві Чарлі Кірка?

На кадрах видно, як чоловік після стрілянини стрибає з даху будівлі. За даними бюро, підозрюваний піднявся на дах близько 12:00 за місцевим часом, після чого скоїв напад на Кірка та втік.

Кадри з підозрюваним у вбивстві Кірка: дивіться відео

Підозрюваний залишив гвинтівку та набої у лісовій зоні поруч із університетом. На даху правоохоронці виявили відбитки взуття, передпліч та долоні. Влада заявила, що стрілець, схоже, був студентського віку і зміг злитися з кампусом, перш ніж піднятися на вогневу позицію на даху.

Зброю було передано лабораторії для аналізу ДНК та відбитків пальців.

ФБР звертається до всіх, хто може мати інформацію про цей інцидент, із проханням повідомити відомство. Агентство також запропонувало винагороду до 100 000 доларів за інформацію, що стосується вбивства.

Що відомо про вбивство Чарлі Кірка?