У Чернівцях знайшли вбитими двох жінок: поліція затримала підозрювану

У суботу, 26 липня, поліції Чернівців повідомили про знайдені тіла двох жінок. Поліція оперативно затримала зловмисницю.

Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Чернівецької області.

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Деталі вбивства двох жінок

За даними поліції, жорстоке подвійне вбивство сталося у квартирі на одній з вулиць у Чернівцях. На місце виїхали правоохоронці та слідчі. Жертвами убивства стали чернівчанки віком 46 і 50 років.

Як повідомили правоохоронці, під час огляду місця злочину було виявлено численні сліди насильницької смерті на тілах жінок.

Для встановлення остаточної причини смерті їх (тіла жертв – 24 Канал) направлено на судово-медичну експертизу. З місця події вилучено низку речових доказів,

– йдеться в заяві.

За попередньою версією, конфлікт виник під час спільного вживання алкоголю. Правоохоронці оперативно встановили особу, ймовірно причетну до злочину. Нею виявилася 53-річна місцева мешканка.

Наразі жінку затримано, з нею проводять слідчі дії. Розпочато кримінальне провадження статтею "Умисне вбивство" ККУ. Вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру та обрання запобіжного заходу. Затриманій може загрожувати до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, 23 липня ввечері 17-річна дівчина вирушила на прогулянку та зникла. Під час масштабних пошуків її тіло з ознаками насильницької смерті знайшли в лісосмузі. Невдовзі поліцейські встановили, що до злочину причетний 28-річний житель Києва.