Підозрюваний у вбивстві Демʼяна Ганула під час судового засідання визнав свою вину

У неділю, 16 березня, підозрюваному у вбивстві громадського діяча Демʼяна Ганула обрали запобіжний захід. Затриманий Сергій Шалаєв визнав свою вину.

Заступник керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Руслан Веремчук розповів деталі закритого судового засідання. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Підозрюваний визнав провину

За інформацією Веремчука, фігурант признав свою вину. Нагадаємо, суд задовольнив клопотання слідчих, Шалаєва відправили на 60 днів під варту без можливості вийти під заставу.

Натомість закрите засідання обумовлено тим, що на ньому називали прізвища та імена свідків. Окрім того, озвучено деталі, розголошення яких може зашкодити подальшому слідству.

Затриманий виконавець даного злочину. Одна з версій слідства – це вбивство на замовлення. Вживаються заходи щодо встановлення замовника, а також інших співучасників злочину,

– додав Веремчук.

Нагадаємо, підозрюваний військовослужбовець був переведений у 28-му окрему механізовану бригаду імені Лицарів Зимового Походу в липні 2024 року, а з лютого 2025 року оголошений у розшук як дезертир. Там уже засудили злочин в Одесі.