Активіст Дем'ян Ганул повідомляв про погрози у свій бік: що кажуть у поліції

Загиблий український активіст Дем'ян Ганул звертався до поліції з повідомленнями, що йому та його родині погрожували. Людей, які залякували

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Радіо Свобода". Видання отримало відповідь від Національної поліції.

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Дем'янові Ганулу раніше погрожували

Ще 24 липня 2024 року Дем'ян Ганул звернувся до відділення поліції №1 в Одесі. Чоловік повідомив, що йому та його рідним невідомі люди погрожують убивством. Тоді поліція прийняла заяву та знайшла підозрюваного. Затриманого громадянина взяли під варту під вартою.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області розпочато досудове розслідування. За результатами проведення слідчих дій, особу, причетну до готування злочину, затримано, повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Досудове розслідування в цих кримінальних провадженнях на цей час триває,

– зазначили правоохоронці.

Окреме кримінальне провадження поліція розпочала 14 березня після вбивства Дем’яна Ганула. Підозрюваним у злочині був громадянин Сергій Шалаєв. У суді він визнав свою провину у вбивстві громадського діяча Дем'яна Ганула. Шалаєва відправили під варту без можливості внесення застави на 60 днів.

Імовірного вбивцю Дем'яна Ганула підозрюють в умисне вбивстві та незаконному поводженні зі зброєю. Також підозру оголосили ще одному громадянину, про якого детально не розповідають. Надати більше інформації про вбивство активіста в Одесі поліція відмовилася через заборону розголошення даних досудового розслідування.

Додамо, що друзі загиблого Дем'яна Ганула впевнені, що його вбивство було замовним через проукраїнську позицію активіста.