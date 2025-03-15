Серед можливих версій: замовне вбивство, професійна діяльність та особиста неприязнь. Не відкидають правоохоронці і російський слід, передає 24 Канал.

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"Це була показова страта"

Переконаний, що це однозначно було замовне вбивство друг Ганула Юрій Дегас. За словами підприємця, увечері 14 березня у нього була запланована зустріч з активістом і журналістами. Про смерть Дем'яна йому повідомила знайома.

Дегас сказав, що Ганул йому розповідав про те, що за ним досить давно слідкували.

Громадський діяч Владислав Балінський вважає, що Ганула "показово стратили" за його проукраїнську позицію. За словами чоловіка, загиблий був публічною людиною, яка мала вплив на суспільство, особливо на молодь.

Все те, що відбувалося за захист державницької позиції в Одесі, це відбувалося за підтримки Дем'яна. Тому така показова фігура була показово страчена, і це дуже-дуже погано для іміджу України як держави, – зауважив Балінський.

Також громадський діяч припускає, що вбивство може бути пов'язане з подіями 2 травня 2014 році на Куликовому полі біля Будинку профспілки. Тоді відбулися сутички проукраїнських активістів, серед яких був і Ганул, з проросійськими.

Якраз напередодні вбивства Ганула 13 березня ЄСПЛ визнав Україну у трагедії в Одесі 2 травня 2014 року винною, але підкреслив роль Росії у розпалюванні насильства.

Військовий Сергій Гуцалюк вважає вбивство Ганула політичним. На думку друга загиблого, його можна поставити в один ряд із вбивством Ірини Фаріон. Військовий вказав, що трагедія відбулася серед білого дня "на проспекті центральному, в кварталі від обласного управління СБУ", Вбивця діяв "під камерами, не ховаючись".

Гуцалюк вважає, що демонстративне вбивство було спрямоване передусім на залякування українського суспільства.