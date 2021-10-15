Вбивство депутата у Великій Британії: парламент приспустив прапори
Джерело:The Wall Street Journal
Біля будівлі британського парламенту 15 жовтня приспустили прапори. Це пов'язано із смертю депутата-консерватора Девіда Еймесса.
Британського депутата вбили на зустрічі з виборцями. Різанина сталась у церкві.
До теми Різанина у церкві: британського депутата вбили на зустрічі з виборцями
Детальніше про трагедію
Еймесса поранив 25-річний чоловік, який прийшов на збори його виборчого округу у методистську церкву в Лі-он-Сі. Це неподалік від Лондона. Молодик завдав політику кілька ударів ножем.
Поліція затримала нападника. Нардепа намагались реанімувати медики, але, на жаль, не вдалось.
Приспущені прапори біля парламенту / Фото "Риа новости"
Реакція політиків
Депутатка від консерваторів Трейсі Крауч заявила, що вона "розбита серцем". Дружина прем'єр-міністра Великої Британії Керрі Джонсон назвала новину про вбивство "абсолютно руйнівною".
Церква, де напали на Девіда Емесса / Фото з твітеру Sir David Amess MP