Поліція встановила особу підозрюваного у вбивстві депутатки з Міннесоти та її чоловіка

Уночі суботи, 14 червня, в американському штаті Міннесота невідомий стріляв у політиків-демократів, унаслідок чого загинуло подружжя. Поліція вже ідентифікувала ймовірного вбивцю.

Ним виявився 57-річний Венс Боелтер. Про це повідомляє CNN, передає 24 Канал.

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Що відомо про підозрюваного

Одягнений у поліцейську форму стрілець мав список імен законодавців та інших посадовців. Сенатор штату Джон Гоффман із дружиною отримали поранення, а депутатка Палати представників штату Мелісса Гортман разом із чоловіком – загинули.

За даними CNN, підозрюваний Венс Боелтер працював на охоронну компанію Praetorian Guard Security Services, яка рекламувала автопарк "поліцейських автомобілів". Цікаво, що фірма була зареєстрована за домашньою адресою чоловіка, а її керівником вказана жінка, яка, ймовірно, є його дружиною.

На початку 2000-х років Боелтер зареєструвався як республіканець. Однак у документі про його призначення у 2019 році до ради з питань розвитку зазначено, що чоловік не має "жодних партійних уподобань".

Пошук у базі кримінальних справ Міннесоти не виявив жодних справ проти Боелтера, окрім кількох звинувачень у порушенні правил дорожнього руху. Пости в соціальних мережах вказують на те, що у нього є кілька дітей.

Він (Венс Боелтер – 24 Канал) не був сповненою ненависті людиною. Але потребував допомоги,

– розповів журналістам давній друг, 59-річний Девід Карлсон.

Він переконує – підозрюваний був консерватором, який голосував за Дональда Трампа і був категорично проти права на аборт. Окрім того, Боелтер нібито ніколи не згадував про проблеми зі своїми жертвами.

Наразі поліція розшукує стрілка. Його майно обшукали, до операції залучили понад 75 осіб.

Нагадаємо, нещодавно в Колумбії скоїли напад на сенатора Мігеля Урібе, потенційного кандидата в президенти. Поліція вже затримала підозрюваного – 15-річного підлітка, який мав пістолет Glock.