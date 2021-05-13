Скоро повернуся, – жінка, яка носила голову доньки у пакеті, заявила про закриття психлікарні
Минув понад рік з моменту жахливої трагедії, яка сталася під Харковом. Тоді всю Україну приголомшила новина – 38-річна Тетяна П'янова зарізала свою доньку і ходила з її головою у пакеті. Зараз жінка заявляє, що може повернутися додому з психлікарні.
Джерело:"Сьогодні"
Місцеві неабияк налякані такою звісткою. Навіть зараз П'янова наводить страх на односельчан. Однак чи є реальні підстави для паніки – читайте далі.
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Заява жінки
Місцева депутатка Тетяна Пантелєєва, яка відстежує ситуацію, пов'язану з цією трагедією, сказала, що П'янова через день пише своїй подрузі Юлі. У листах вона стверджує, що скоро повернеться в село через те, що психлікарню нібито зачиняють.
Як на це реагують місцеві
Люди у селі Подвірки, де і сталася моторошна трагедія, дійсно дуже налякані. Одна з колишніх сусідок П'янової на емоціях сказала: "Я б їй із задоволенням вислала до лікарні дошки на труну".
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Чи є причини боятися
Пантелєєва назвала інформацію про повернення в село П'янової маячнею. Депутатка пояснила, що наразі П'янова перебуває в психіатричній лікарні в Дніпрі.
Вона визнана неосудною, тому ні про яке повернення не йдеться. Проте люди бояться, особливо на тлі того, що з психлікарні ситуація в країні дійсно непроста,
– констатувала місцева депутатка.
Як зазначив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, П'янова за рішенням суду була госпіталізована в психіатричну лікарню суворого режиму. Якщо не буде поліпшень її здоров'я, то там вона залишиться назавжди, уточнив Дмитро Чубенко.
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Трагедія під Харковом: головне
- 30 квітня у Харкові гола жінка йшла вулицею. В одній руці тримала пакет з відрізаною головою дитини, в іншій – ніж. Її затримала поліція.
- Під час судового розгляду про обрання запобіжного заходу, жінка поводилася неадекватно. Вона заявила, що в неї немає доньки Христини, а її дочку звати Єва. На час досудового розслідування суд помістив Тетяну під варту на 2 місяці без права внесення застави.
- Сусіди про саму Тетяну відгукуються позитивно. Натомість до її брата, з яким вони мешкали в одному будинку, мають негативне ставлення через алкоголь. 5 травня Христину П'янову поховали у селі.
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