Скоро повернуся, – жінка, яка носила голову доньки у пакеті, заявила про закриття психлікарні

Минув понад рік з моменту жахливої трагедії, яка сталася під Харковом. Тоді всю Україну приголомшила новина – 38-річна Тетяна П'янова зарізала свою доньку і ходила з її головою у пакеті. Зараз жінка заявляє, що може повернутися додому з психлікарні.

Місцеві неабияк налякані такою звісткою. Навіть зараз П'янова наводить страх на односельчан. Однак чи є реальні підстави для паніки – читайте далі.

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Заява жінки

Місцева депутатка Тетяна Пантелєєва, яка відстежує ситуацію, пов'язану з цією трагедією, сказала, що П'янова через день пише своїй подрузі Юлі. У листах вона стверджує, що скоро повернеться в село через те, що психлікарню нібито зачиняють.

Як на це реагують місцеві

Люди у селі Подвірки, де і сталася моторошна трагедія, дійсно дуже налякані. Одна з колишніх сусідок П'янової на емоціях сказала: "Я б їй із задоволенням вислала до лікарні дошки на труну".

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Чи є причини боятися

Пантелєєва назвала інформацію про повернення в село П'янової маячнею. Депутатка пояснила, що наразі П'янова перебуває в психіатричній лікарні в Дніпрі.

Вона визнана неосудною, тому ні про яке повернення не йдеться. Проте люди бояться, особливо на тлі того, що з психлікарні ситуація в країні дійсно непроста,

– констатувала місцева депутатка.

Як зазначив прессекретар Харківської обласної прокуратури Дмитро Чубенко, П'янова за рішенням суду була госпіталізована в психіатричну лікарню суворого режиму. Якщо не буде поліпшень її здоров'я, то там вона залишиться назавжди, уточнив Дмитро Чубенко.

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