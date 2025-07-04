4-річний хлопчик помер від побоїв у Кривому Розі: матір і співмешканця заарештували
- У Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від побоїв, які завдав співмешканець матері, їх обох заарештували без права застави.
- Пару підозрюють в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті дитини, їм загрожує до 10 років ув'язнення.
- Торік соцслужби просили позбавити матір батьківських прав, але рішення ухвалили лише щодо старшого сина, нині триває досудове розслідування.
У Кривому Розі 4-річний хлопчик помер від численних побоїв, які, за даними слідства, завдав йому співмешканець матері. Жінку та її коханця вже відправили під варту без права застави.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на Дніпропетровську обласну прокуратуру. У Кривому Розі 4-річний хлопчик два тижні помирав удома від побоїв вітчима на Інгульці, а вчора його серце зупинилося.
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Малюк два тижні помирав від побоїв
Суд відправив під варту матір дитини та її коханця, а вийти під заставу вони не зможуть, поки триває розслідування.
Процесуальне керівництво справою особисто здійснює керівник прокуратури області. Пару підозрюють в умисному нанесенні тяжких тілесних ушкоджень, що призвели до смерті малолітньої дитини. За даними слідства, хлопчику завдали численні удари по тілу, від яких він і помер.
До слова, торік соцслужби вже просили суд позбавити матір батьківських прав на всіх дітей, але рішення ухвалили лише щодо старшого 9-річного сина. Підозрюваним загрожує до 10 років за ґратами.
Досудове розслідування триває: усі обставини трагедії з’ясовують слідчі Криворізького районного управління поліції під процесуальним керівництвом групи прокурорів.