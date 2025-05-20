Закували у ланцюг та підпалили: на Закарпатті батькам винесли вирок за вбивство 10-річного сина

На Закарпатті батьки закували свого 10-річного сина в ланцюг і підпалили, унаслідок чого дитина померла. Інцидент стався ще у травні 2024 року, а через рік суд виніс вирок подружжю.

Жорстоке вбивство сталося у селі Серне Закарпатської області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Новини Закарпаття".

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Дитина неодноразово була жертвою домашнього насилля

13 травня 2024 року 31-річна мати та її 35-річний співмешканець п'яними "покарали" дитину – хлопчик нібито вкрав телефон та гроші.

Чоловік прикував сина своєї співмешканки металевим ланцюгом за шию до стовпа, на додачу – зафіксував навісним замком, ключ від якого передав матері.

Ці знущання тривали 10 – 15 хвилин, а тоді дитину звільнили.

Далі горе-матір вирішила провести "виховну розмову" і облила свою дитину горючою рідиною з пляшки. У цей момент поруч курив вітчим – за декілька хвилин хлопчик почав горіти.

Батьки намагалися загасити вогонь і лише через декілька годин викликали лікарів, які й доставили дитину із 80% опіків до реанімації. На жаль, через кілька днів хлопчик помер.

Мати свою провину визнала частково – у тому, що дозволила посадити сина на ланцюг, а також, що несвоєчасно викликала медиків. А те, що у пляшці був бензин, вона запевнила суд, що не знала.

Обох винуватців визнали винними у скоєнні умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілого, та у залишенні дитини в небезпеці. 15 травня 2025 їх позбавили волі на 9 років.

Зазначається, що сусіди та родичі знали про домашнє насильство над хлопчиком. У сім'ї була ще одна дитина, яку після трагедії вилучили соцслужби.

Нагадаємо, що того ж року на сусідній Буковині мати також "виховувала" свого сина, приковуючи його до ланцюга. Каже, що робила так, аби дитина не бешкетувала та не втікала з дому.