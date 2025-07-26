Про це пише 24 Канал з посиланням на прокуратуру Сумської області.

Дивіться також Жорстоке вбивство у Дніпрі: 14-річний підліток зарізав жінку біля банкомата

Яке покарання загрожує ймовірному вбивці?

На Сумщині 23 липня зникла 17-річна дівчина. Вона не повернулася додому з прогулянки, тому на її пошуки вирушили поліцейські. Після вжитих заходів правоохоронці знайшли дитину в селищі Миколаївка, однак вона, на жаль, була мертва. Обставини загибелі дівчини встановлюються. На місці було знайдено речові докази: одяг, телефони, біологічні зразки та інші матеріали.

Наступного дня поліціянти затримали жителя Києва, який, імовірно, причетний до вбивства дівчини. Його оперативно затримали. Попередньо, чоловік запросив неповнолітню на прогулянку, а потім вбив, намагаючись згвалтувати її. Чоловікові оголосили про підозру в умисному вбивстві.

У суботу, 26 липня, підозрюваному киянину обрали запобіжний захід у суді. Слідчий подав клопотання про тримання ймовірного злочинця під вартою 60 діб без права внесення застави. Таку пропозицію підтримав керівник Сумської обласної прокуратури Олександр Панченко.

За свої дії підозрюваний може отримати покарання у вигляді 10 – 15 років ув'язнення. Триває досудове розслідування.