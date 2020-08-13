Колишня дівчина хлопця, що убив 12-річну школярку на Київщині, розповіла, що сама ледь не стала його жертвою. Хлопець домагався і її, але та зуміла втекти. Водночас усі, хто знають хлопця, відкликаються про нього позитивно.

Дівчина зізналась, що підозрюваний ліз до неї цілуватись, але вона відштовхнула його. За її словами, хлопець був нетверезий та не контролював себе, передає ТСН.

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Дякую, що на місці цієї дівчини була не я. Добре, що я тоді втекла. Ненавиджу тебе,

– написала колишня підозрюваного.

Дівчина зазначила, що це сталось півтора року тому.

Що відомо про підозрюваного у вбивстві 12-річної школярки

Цьогоріч хлопець закінчив 9 клас, забрав документи і вступив до коледжу. Вбита Софія навчалась разом з ним у школі. У закладі розповіли, що вони добре товаришували.

Він був абсолютно безконфліктною дитиною, ніколи не бився. Він брав участь у художній самодіяльності, у театральному гуртку. Він дружив з дівчатами, був уважний, завжди з усмішкою,

– розповіли у школі.

Хлопець переїхав із мамою до Яготина зі столиці 5 років тому. Тут вони жили разом із бабусею. Сусіди про парубка теж відгукуються добре.

Місцеві мешканці розповіли, що в парку та на стадіоні часто збирається молодь і розпиває слабоалкогольні напої. За словами очевидців, хлопець із дівчиною, ймовірно, пили алкоголь і того вечора. Щоправда, товариш підозрюваного, який після опівночі підвозив його додому, нічого дивного не помітив і запаху алкоголю не чув.

Вбивство 12-річної дівчинки на Київщині: коротко