Жорстоке вбивство у Дніпрі: 14-річний підліток зарізав жінку біля банкомата

Тіло жінки з ножовими пораненнями знайшли вранці 23 липня біля банкомата у Дніпрі. Поліція підозрює у вбивстві 14-річного хлопця.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар пресслужби обласної поліції для Суспільного. Жахлива трагедія сталася у Дніпрі вранці 23 липня.

Читайте також Облив себе з дружиною бензином і підпалив: що відомо про трагедію на Рівненщині

Підліток зарізав жінку, яка знімала гроші у банкоматі в Дніпрі

Біля банкомата на Слобожанському проспекті близько 5:30 перехожі виявили тіло жінки з ножовими пораненнями. Постраждала саме знімала готівку, коли на неї напали. Від отриманих ран вона померла на місці.

Правоохоронці швидко встановили можливого підозрюваного. Ним виявився 14-річний хлопець. Його вже затримали та допитують слідчі.

На місці працювали криміналісти, вилучено записи з камер спостереження.

До слова, на базі відпочинку у Черкаській області 17 липня дружина смертельно поранила шампуром свого чоловіка під час сварки.

Жінку затримали, їй загрожує до 15 років ув'язнення за підозрою в умисному вбивстві.