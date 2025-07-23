Жорстоке вбивство у Дніпрі: 14-річний підліток зарізав жінку біля банкомата
- У Дніпрі 14-річний підліток підозрюється у вбивстві жінки біля банкомата, де вона знімала гроші.
- Підозрюваного затримано, на місці події працювали криміналісти, вилучено записи з камер спостереження.
Тіло жінки з ножовими пораненнями знайшли вранці 23 липня біля банкомата у Дніпрі. Поліція підозрює у вбивстві 14-річного хлопця.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на коментар пресслужби обласної поліції для Суспільного. Жахлива трагедія сталася у Дніпрі вранці 23 липня.
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Підліток зарізав жінку, яка знімала гроші у банкоматі в Дніпрі
Біля банкомата на Слобожанському проспекті близько 5:30 перехожі виявили тіло жінки з ножовими пораненнями. Постраждала саме знімала готівку, коли на неї напали. Від отриманих ран вона померла на місці.
Правоохоронці швидко встановили можливого підозрюваного. Ним виявився 14-річний хлопець. Його вже затримали та допитують слідчі.
На місці працювали криміналісти, вилучено записи з камер спостереження.
До слова, на базі відпочинку у Черкаській області 17 липня дружина смертельно поранила шампуром свого чоловіка під час сварки.
Жінку затримали, їй загрожує до 15 років ув'язнення за підозрою в умисному вбивстві.