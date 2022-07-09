Відповідальність за вбивство експрем'єра Японії Абе взяв на себе шеф поліції

Начальник поліції японської префектури Нара заявив, що бере на себе відповідальність за вбивство експрем'єра Сіндзо Абе. Він вважає, що до трагедії призвело порушення безпеки.

Таку заяву правоохоронець Томоакі Онідзука зробив на пресконференції 9 липня. Вбивство Абе сталося під час виступу політика днем раніше.

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Чому він зробив цю заяву

Високопоставлений поліцейський розповів журналістами, що сам затверджував план, за яким діяла охорона Абе. Тому й він вважає себе винним за цю жахливу подію.

Коли об 11:30 ранку надійшло перше повідомлення про інцидент, і ситуація була розкрита, це була вершина провини та жалю, які я відчув за 27 років роботи в правоохоронних органах,

– розкаявся Онідзука.

Він додав, що відчуває всю важкість власної відповідальності за вбивство експрем'єра Японії.

Що відомо про напад на Сіндзо Абе

Невідомий чоловік підійшов до політика та зробив 2 постріли з рушниці. Перший раз він промахнувся, а ось другий вже завдав Абе важких поранень.

Того одразу госпіталізувати, проте він помер уже в лікарні. За даними місцевих журналістів, зловмисник вистрілив у шию та груди загиблого.

Нападника затримали фактично відразу після скоєного замаху. Він виявився 41-річним колишнім військовий. Він сказав на допитах, що мав особисту образу на експрем'єра.

Важливо – показали відео з місця замаху на Абе: дивіться відео