Імовірним злочинцем виявився 54-річний житель міста, який був знайомий із вбитим. Він скоїв злочин через неповернення боргу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.
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Убивця стежив за експосадовцем кілька місяців
Прокурори Дніпропетровської області розслідують умисне вбивство, вчинене з корисливих мотивів у Кам'янському. Кілька днів тому затриманий чоловік, ймовірно, застрелив колишнього заступника мера міста.
Відомо, що він протягом декількох місяців чоловік стежив за посадовцем та збирав детальну інформацію про нього. Біля його будинку злочинець встановив камери відеоспостереження. А 28 березня він навідався до ексзаступника та завдав йому смертельних поранень. Після скоєного вбивця залишив місце злочину.
Тіло експосадовця пізніше знайшли на узбіччі дороги у Кам’янському районі. Поліцейські опитали свідків та провели першочергові слідчі дії. У поліції Дніпропетровської області повідомили, що для розшуку та затримання чоловіка провели спеціальну операцію.
Підозрюваний намагався приховати злочин – спалив своє авто та втік на іншу частину України. Ймовірного вбивцю вдалося затримати 29 березня аж у Львівській області. Правоохоронці вилучили у нього зброю та патрони, електронні носії, мобільні телефони, камуфляжний одяг, гранату Ф-1 та запал.
Чоловікові повідомили про підозру, йому загрожує позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічне ув'язнення.