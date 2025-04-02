Вбивство ексзаступника мера Кам’янського: ймовірного злочинця затримали на Львівщині

Вранці 28 березня місцевий житель міста Кам'янське прийшов до будинку колишнього заступника мера. Там чоловік не менше 10 разів вистрелив у нього з вогнепальної зброї, внаслідок чого експосадовець помер.

Імовірним злочинцем виявився 54-річний житель міста, який був знайомий із вбитим. Він скоїв злочин через неповернення боргу. Про це пише 24 Канал з посиланням на Офіс Генерального прокурора.

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