Зокрема, на засіданні заслухали таємного свідка, а також розглянули результати портретної експертизи фото юнака на лавці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Говорить Великий Львів".

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Що підтвердила експертиза

На фото очевидця – хлопець в окулярах та панамі, що сидить на лавці у дворі Ірини Фаріон. За словами прокурора, портретна експертиза підтвердила, що це – обвинувачений Зінченко.

Окрім того, з'явилися скриншоти листування підозрюваного, де той замовляв собі білі окуляри, у яких був на вищезгаданих світлинах. Їх надав свідок, що відправив аксесуар обвинуваченому.

У суді представили результати експертизи: дивіться відео

Що каже таємний свідок

На засіданні також заслухали таємного свідка. Він розповів, як вперше побачив Зінченка й звернувся до поліції. Однак адвокат обвинуваченого Юрій Немировський висловив зауваження, передає Суспільне.

За 20 з гаком років правової практики я жодного разу не стикався зі свідком з боку обвинувачення, який би приховував особисті дані з власної ініціативи,

– каже захист.