Вбивство Фаріон: портретна експертиза підтвердила – на фото саме обвинувачений Зінченко

У середу, 2 квітня, у Шевченківському районному суді Львова розпочалося слухання у справі вбивства Ірини Фаріон. Там продовжують досліджувати докази.

Зокрема, на засіданні заслухали таємного свідка, а також розглянули результати портретної експертизи фото юнака на лавці. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Говорить Великий Львів" і Суспільне.

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Що підтвердила експертиза

На фото очевидця – хлопець в окулярах та панамі, що сидить на лавці у дворі Ірини Фаріон. За словами прокурора, портретна експертиза підтвердила, що це – обвинувачений В’ячеслав Зінченко.

До слова, ці фото поліція використовувала під час розшуку злочинця.

Окрім того, з'явилися скриншоти листування підозрюваного, де той замовляв собі білі окуляри, у яких був на вищезгаданих світлинах. Їх надав свідок, що відправив аксесуар обвинуваченому.

У суді представили результати експертизи: дивіться відео

Важливо! Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Що каже таємний свідок

На засіданні також заслухали таємного свідка. Він розповів, як вперше побачив Зінченка й звернувся до поліції. Однак адвокат обвинуваченого Юрій Немировський висловив зауваження.

За 20 з гаком років правової практики я жодного разу не стикався зі свідком з боку обвинувачення, який би приховував особисті дані з власної ініціативи,

– каже захист.

Донька мовознавиці Софія Особа подякувала таємному очевидцеві за "сміливість і чесність". Вона заявила, що Зінченко – "насправді холоднокровна людина", яка має бути "ізольована від суспільства".

Нагадаємо, увечері 19 липня 2024 року невідомий вистрілив у Ірину Фаріон неподалік її дому та втік із місця події. Правоохоронці кваліфікували напад за статтею про умисне вбивство.

Слідство розглядає кілька мотивів, серед них – громадська й політична діяльність, особиста неприязнь.Окрім того, не виключено російський слід.

Раніше підозрюваний Зінченко просив дозволити йому телефонні дзвінки з батьком, а також переведення в окрему камеру, оскільки інші ув'язнені курять сигарети.