Також на засіданні порівнюють, у що був одягнений підозрюваний та вбивця громадської діячки. Про це пише 24 Канал з посиланням на львівське медіа "Великий Львів".

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Напередодні вбивства Зінченко приїхав до Львова

Донька Ірини Фаріон Софія вимагає від судді прозорості й відкритого перегляду справи щодо вбивства мовознавиці. Так на засіданні мають розглянути відео та згадати події напередодні вбивства Фаріон.

На суді, зокрема, розглядали у що був одягнений В'ячеслав Зінченко. Адвокати тим часом вивчали, чи є в протоколах справи невідповідності, але за даними журналістів, в документах всі факти зійшлися.

Також адвокати Зінченка вважають, що "флешка", на якій записані маршрути пересування підозрюваного, є сфабрикованими. Відео на огляд судді подали на іншому носії з нарізаними фрагментами

Складається враження, що сторона обвинувачення просто створює видимість винуватості підзахисного,

– коментують адвокати.

Вдалося встановити, що В'ячеслав Зінченко приїхав до Львова за 10 днів до вбивства – 9 липня. Вийшовши з вокзалу, він пішов до зупинки. Він прямував у бік вулиці Чорновола, де знайшов орендовану квартиру. Під час перегляду відео Зінченко сидів ув'язнений та лише посміхався.

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Адвокат зазначив, що людина на відео – імовірно В'ячеслав Зінченко – одягнений не так, як вбивця. Тим часом розслідування справи триває, як і встановлюється винуватість чи невинуватість Зінченка.

Нагадаємо, в Ірину Фаріон стріляли 19 липня 2024 року в одному з дворів Львова. Розглядаються різні мотиви злочину. Мовознавиця померла ввечері того ж дня в лікарні. Поки що єдиним підозрюваним є 18-річний В'ячеслав Зінченко, якого могли найняти для вбивства.