Вбивство Фаріон: на суді показали, як Зінченко прибув на вокзал Львова

У Львові триває чергове засідання суду щодо справи про вбивство мовознавиці Ірини Фаріон. Адвокати та суддя переглядають відео, на якому видно, як підозоюваний В'ячеслав Зінченко приїхав до Львова.

Також на засіданні порівнюють, у що був одягнений підозрюваний та вбивця громадської діячки. Про це пише 24 Канал з посиланням на львівське медіа "Великий Львів".

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Напередодні вбивства Зінченко приїхав до Львова

Донька Ірини Фаріон Софія вимагає від судді прозорості й відкритого перегляду справи щодо вбивства мовознавиці. Так на засіданні мають розглянути відео та згадати події напередодні вбивства Фаріон.

На суді, зокрема, розглядали у що був одягнений В'ячеслав Зінченко. Адвокати тим часом вивчали, чи є в протоколах справи невідповідності, але за даними журналістів, в документах всі факти зійшлися.

Також адвокати Зінченка вважають, що "флешка", на якій записані маршрути пересування підозрюваного, є сфабрикованими. Відео на огляд судді подали на іншому носії з нарізаними фрагментами

Складається враження, що сторона обвинувачення просто створює видимість винуватості підзахисного,

– коментують адвокати.

Вдалося встановити, що В'ячеслав Зінченко приїхав до Львова за 10 днів до вбивства – 9 липня. Вийшовши з вокзалу, він пішов до зупинки. Він прямував у бік вулиці Чорновола, де знайшов орендовану квартиру. Під час перегляду відео Зінченко сидів ув'язнений та лише посміхався.

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Адвокат зазначив, що людина на відео – імовірно В'ячеслав Зінченко – одягнений не так, як вбивця. Тим часом розслідування справи триває, як і встановлюється винуватість чи невинуватість Зінченка.

Нагадаємо, в Ірину Фаріон стріляли 19 липня 2024 року в одному з дворів Львова. Розглядаються різні мотиви злочину. Мовознавиця померла ввечері того ж дня в лікарні. Поки що єдиним підозрюваним є 18-річний В'ячеслав Зінченко, якого могли найняти для вбивства.