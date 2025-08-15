Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

Що відомо про жорстке вбивство федерального судді у Росії?

Про інцидент у Камишині Волгоградської області російські журналісти повідомили ввечері 14 серпня. За попередніми даними, вбитим виявився федеральний суддя Василь Ветлугін.

Очевидці розповіли, що суддю підстерегли поблизу будівлі суду, а потім розстріляли з "Сайги", відрізали статевий орган, вклали його жертві до рота, і встромили ніж в око.

Згодом правоохоронці розповіли, що вбивцею федерального судді в Камишині попередньо виявився місцевий військовий, який приїхав у відпустку додому. Попередньо, "герой" так званої "СВО" приревнував свою дружину після чого і вирішив із такою жорстокістю розправитися з Ветлугіним.

Далі у російській поліції повідомили, що підозрюваного у вбивстві затримали і він перебуває на допиті.

За даними російських ЗМІ, йдеться про Сергія К-ве. Він – приватний підприємець, займається пасажирськими перевезеннями. Джерела пропагандистських видань, стверджують, що підозрюваний у вбивстві судді – колишній учасник так званої "військової операції", яка насправді є війною проти України.

Слідчий комітет уже порушив кримінальну справу за двома статтями: вбивство з особливою жорстокістю та незаконне зберігання вогнепальної зброї. За повідомленням російських ЗМІ, підозрюваний втік з місця події через кущі, перебігши дорогу, а саме вбивство сталося під камерами спостереження біля охоронного підприємства "Контроль". За версією деяких телеграм-каналів, зловмисник нібито сам здався поліції, не намагаючись втекти.