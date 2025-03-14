Справу Дем'яна Ганула кваліфікують як умисне вбивство, вчинене на замовлення

У п'ятницю, 14 березня, в Одесі застрелили активіста Дем'яна Ганула. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом вбивства громадського діяча.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Національної поліції України.

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Розслідування вбивства Дем'яна Ганула в Одесі

Правоохоронці зазначають, що подію кваліфіковано як умисне вбивство, вчинене на замовлення.

Вбивство 31-річного Дем'яна Ганула сталося вранці в центрі Одеси. Невідомий вистрілив в активіста, після чого зник. Постраждалий загинув на місці.

Слідчі, криміналісти та оперативники продовжують працювати на місці події. Вживаються заходи для затримання зловмисника.

Голова МВС Ігор Клименко підтвердив, що загиблим є саме громадський діяч Дем'ян Ганул. Він заявив, що візьме розслідування злочину під особистий контроль. Центральним апаратом Нацполіції сформовано слідчо-оперативну групу з найкращих працівників, яка вже вирушила до Одеси. Також у місто направлено полк Національної поліції.

Водночас Клименко наголосив, що інформація про те, що стрілець був одягнутий у військову форму НЕ відповідає дійсності.