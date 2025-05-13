У Мексиці в прямому ефірі застрелили кандидатку в мери

Увечері 11 травня в місті Текістепек під час публічного заходу, який транслювався у прямому ефірі на Facebook, було вбито кандидатку в мери від правлячої партії "Морена". Є також інші загиблі і постраждалі.

На відео спершу видно святкову передвиборчу ходу. Єссєнія Лара Гутьєррес вітає мешканців, крокуючи вулицями Текістепека у супроводі колони прихильників, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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Вбивство політикині у Мексиці

Натовп усміхався й вигукував гасла, як раптом за кадром пролунав вогонь, який заглушив радісні вигуки. Загалом пролунало приблизно 20 пострілів. Унаслідок нападу загинули четверо людей, зокрема й Гутьєррес. Ще троє осіб дістали поранення.

Урочиста хода, яка перетворилася на трагедію: відео

Президентка Мексики Клаудія Шейнбаум підтвердила напад під час своєї ранкової пресконференції у понеділок, 12 травня, і зазначила, що наразі не має інформації щодо мотивів злочину. Вона додала, що її уряд координує дії з владою штату Веракрус.

"Жодна посада не варта людського життя" – заявила губернаторка Веракруса Росіо Нале у соцмережі "Х". "Ми знайдемо винних у цьому підлому вбивстві кандидатки від партії Морени та її прихильників у Текістепеку", – написала вона.

Напади на політичних кандидатів є поширеним явищем під час виборчих кампаній у Мексиці.

Минулого року країна зафіксувала рекордну кількість жертв політико-кримінального насильства. За даними правозахисної організації Data Cívica, було здійснено 661 напад на осіб і об’єкти. Багато жертв обіймали або балотувалися на муніципальні посади.

У травні 2024 року кандидат на посаду мера був убитий під час передвиборчого заходу в південному штаті Герреро – стрілянину також зняли на відео.

За кілька днів потому мера міста Котіха у штаті Мічоакан було застрелено, коли вона поверталася додому з тренажерного залу разом зі своїм охоронцем.

У жовтні мера столиці штату Герреро, Чілпанцінго, було вбито менш ніж за тиждень після вступу на посаду.