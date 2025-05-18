Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України. Наразі триває розслідування.

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Що відомо про інцидент

Обставини події в державній установі встановили працівники відділу оперативно-розшукової роботи в межах кримінального провадження.

У вівторок, 13 травня, за результатами зібраних матеріалів, слідчий відділ ГУНП Харківщини за процесуальним керівництвом обласної прокуратури повідомив фігуранту про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого.

Цей випадок ще раз наголошує на важливості належного контролю та безпеки в місцях позбавлення волі. Відповідні підрозділи продовжують вживати заходів для недопущення подібних інцидентів у майбутньому,

– зазначили в управлінні з питань виконання кримінальних покарань.

Нагадаємо, нещодавно ДБР провело операцію в Київському СІЗО із затримання 13 осіб, причетних до загибелі ув'язненого, якого жорстоко побили. Правоохоронці повідомили про підозру 8 службовим особам і 5 в'язням, зокрема "смотрящому" та спільникам.