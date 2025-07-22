Не подобалося, коли люди палять: харків'янин зарізав чоловіка під час сварки на вулиці

Увечері вівторка, 22 липня, на вулиці Силікатній у Харкові сталася трагедія. Місцевий мешканець зарізав чоловіка під час сварки через паління.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Харківську обласну прокуратуру. Правоохоронці оперативно затримали зловмисника.

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Що відомо про вбивство?

За даними слідства, фігурант несподівано підійшов до двох жінок на вулиці та вирвав у них із рук цигарки. Йому нібито не подобалося, коли люди палять.

Зрештою, до них підійшов чоловік однієї з жінок, він намагався заспокоїти незнайомця й запитав, чому той втручається в життя сторонніх людей.

У відповідь підорюваний дістав ніж і завдав множинні удари. Від отриманих поранень потерпілий помер у лікарні.

Після нападу зловмисник утік, однак правоохоронці оперативно його затримали. Фігурантові обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Нагадаємо, у Дніпрі 14-річного підлітка підозрюють у вбивстві жінки біля банкомату. Постраждала знімала готівку, коли на неї напали з ножем.