Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Харківську обласну прокуратуру.

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Що відомо про вбивство чоловіка у Харкові

У прокуратурі розповіли, що 16-річний юнак мешкає у Богодухові, а у Харкові був проїздом. У ніч з 19 на 20 червня він був у будинку по вулиці Абрамівській, де мешкав загиблий.

З особистої неприязні юнак напав на чоловіка. Він завдав йому удару молотком по голові.

Коли потерпілий втратив орієнтацію, нападник продовжив свої дії – вдарив його ножем спочатку у шию, а потім ще 8 разів по голові й руці. Внаслідок отриманих травм чоловік загинув на місці,

– вказують правоохоронці.

Як встановлено судово-медичною експертизою, смерть настала внаслідок відкритої черепно-мозкової травми.

Вбивши чоловіка, юнак втік з місця злочину. Однак його затримали. Суд задовольнив клопотання про тримання підозрюваного під вартою без права внесення застави.

Обвинувачуваний у вбивстві чоловіка у Харкові / фото обласної прокуратури

Зауважимо, днями у Харкові затримали чоловіка, який погрожував підірвати гранату в торговому центрі.