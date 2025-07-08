У Харкові троє юнаків до смерті побили чоловіка

У Харкові правоохоронці викрили трьох хлопців, причетних до жорстокого побиття чоловіка, яке завершилося його смертю. Трагедія сталася після пиятики у гаражному кооперативі. Серед затриманих двоє неповнолітніх.

Тіло 25-річного чоловіка з ознаками насильницької смерті виявили вранці 6 липня у Салтівському районі Харкова. За даними експертів, смерть настала від численних травм і переломів. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Харківської області.

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Конфлікт виник після вживання алкоголю

За попередніми даними, увечері напередодні трагедії троє юнаків та загиблий чоловік розпивали алкоголь за гаражами. У певний момент між ними спалахнув конфлікт, який швидко переріс у бійку.

Потерпілий отримав серію ударів по голові та тулубу, що виявилися смертельними. Чоловік помер на місці від тяжких тілесних ушкоджень.

Підозрюваними виявилися двоє 16-річних підлітків та 18-річний юнак. Слідчі вже оголосили їм про підозру за статтею про умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Парубкам загрожує до 10 років позбавлення волі. Наразі слідство триває, правоохоронці встановлюють усі обставини злочину.

Нагадаємо, 7 липня у Кропивницькому поліція знайшла трьох юнаків, які могли бути причетні до стрілянини по вікнах дитсадка, серед них двоє підлітків 16 і 17 років та 19-річний мешканець міста. У квартирі затриманого 19-річного знайшли три пневматичні пістолети та наркотики на суму понад 500 тисяч гривень, йому інкримінують незаконне зберігання та розповсюдження наркотиків. Слідчі також порушили справу за статтею про хуліганство, яка передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.