У київському суді мати підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері напала на журналістку

У Києві, в суді, де має відбутися розгялд справи щодо вбивства підлітка на фунікулері, сталася сутичка. Як відомо, мати чоловіка, якого обвинувачують у злочині, напала на журналістку.

Про це пише 24 Канал з посиланням на видання "Вечірній Київ". 7 квітня 2024 року 30-річний працівник УДО Артем Косов убив на верхній станції Київского фунікулера підлітка на ім'я Максим Матерухін. Між ними сталася сутичка, нападник штовхнув хлопця. Постраждалий впав і вдарився головою. Правоохоронець, усвідомивши, що він накоїв, намагався врятувати підлітка, але йому це не вдалося, хлопчина помер.

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Що відбулося у суді щодо вбивства Максима Матерухіна

5 лютого відбулося чергове судове засідання щодо вбивства 16-річного хлопця на фунікулері. У приміщенні Шевченківського райсуду було багато людей, які прийшли підтримати родину загиблого.

Серед присутніх були журналісти, які фільмували засідання. До одної з кореспонденток підійшла мати Косова, вихватила в неї з рук телефон та кинула його на підлогу. На цьому жінка не зупинилася та вдарила журналістку, внаслідок чого остання отримала поранення.

Про те, що на працівницю медіа напала саме мати обвинувачуваного пише й поліція. Правоохоронці виїхали на місце, аби з'ясувати всі обставини інциденту. Кореспондентка звернулася до поліції із заявою про перешкоджання журналістській діяльності та напад.

Редакція "Ми – Україна" повідомила, що жінка вдарила їхню журналістку Вікторію Дмитренко.

Мати підозрюваного Артема Косова напала на журналістку: дивіться відео

Що відомо про справу щодо вбивства підлітка на фунікулері