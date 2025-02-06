Вбивство хлопця співробітниками ТЦК: поліція дає офіційне пояснення

Поліція спростувала інформацію про вбивство хлопця співробітниками ТЦК. За словами правоохоронців, молодик пройшов перевірку на військовий облік і був відпущений без конфліктів.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву поліції Харківської області. У соціальних мережах з'явилася інформація про те, що 31 січня в селищі Краснопавлівка Лозівського району хлопця намагалися насильно мобілізувати співробітники ТЦК.

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Поліція спростовує чутки про смерть хлопця

В результаті нібито було завдано тілесних ушкоджень, і він помер дорогою до лікарні. Поліція Харківської області спростувала ці повідомлення.

Правоохоронці пояснили, що під час моніторингу соцмереж виявили публікацію, в якій йшлося про інцидент, який нібито стався вранці 31 січня біля магазину в Краснопавлівці.

У публікації зазначалося, що поліцейський офіцер громади разом із трьома працівниками Лозівського РТЦК та СП намагалися мобілізувати молодого хлопця, після чого завдали йому тілесних ушкоджень. Потім нібито посадили його в службовий автомобіль і повезли до лікарні, але дорогою хлопець помер.

Однак поліція уточнила, що зазначений поліцейський офіцер громади того дня не перебував у селищі і не брав участі в заходах з працівниками РТЦК та СП.

Спростування поліції: дивитися відео

Правоохоронці також повідомили, що не отримували жодних повідомлень про вбивство в Краснопавлівці, а також не було інформації про виявлені невпізнані тіла або конфлікти з поліцією чи співробітниками ТЦК.

Крім того, поліція розшукала молодика, якому нібито завдали тілесні ушкодження. Він повідомив, що в день інциденту у нього перевірили документи військового обліку, після чого, після пред'явлення застосунку "Резерв+", його відпустили. Хлопець не підтвердив жодних фактів конфліктів чи незаконного затримання.