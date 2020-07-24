Кілер зробив сім пострілів: в МВС розкрили деталі та версії вбивства Ігоря Плекана
В МВС розповіли, що вбитий під Києвом бізнесмен Ігор Плекан був неоднозначним персонажем з багатою кримінальною історією. Водночас правоохоронці не підтверджують інформацію, що нападників було декілька.
Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "Апостроф TV" розповів про деталі вбивства бізнесмена.
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Деталі вбивства Ігоря Плекана
- В МВС кажуть, що на місці злочину не знайшли ніяких автоматів. Інформація про декількох нападників також не відповідає дійсності. Поки мовиться лише про одну людину, яку наразі розшукують.
- Кілер в камуфляжі та масці вийшов з кущів і зробив сім пострілів. Одна з куль потрапила Плекану в голову, що й стало причиною смерті.
Які версії причин вбивства бізнесмена
Наразі правоохоронці розслідують три версії вбивства:
- кримінальні розбірки,
- напад через професійну діяльність,
- помсту.
Конфлікт з націоналістами
Загиблий фігурував також у справах, пов'язаних з організацією мітингів та акцій протесту.
За словами Шкіряка, вбитого складно назвати столичним бізнесменом, його сім'я жила досить скромно. Водночас Плекан фігурував у кримінальних справах про напад і замах на життя одного з активістів.
Радник Авакова відмовився назвати його ім'я в інтересах слідства. Раніше повідомляли, що цим активістом міг бути Сергій Мазур – один із лідерів націоналістичної організації "С14". Однак, офіційно в розслідуванні замаху та судових слуханнях Плекан не фігурував серед підозрюваних.
Що відомо про вбивство Плекана
- 23 липня невідомі розстріляли авто бізнесмена з Києва Ігоря Плекана, у цей момент в машині був його 7-річний син. Чоловік загинув, а дитині вдалося вижити.
- Правоохоронці з’ясували, що невідома особа здійснила прицільні постріли з пістолету в автомобіль Тoyota Сamry. За кермом був 44-річний житель міста Києва.
- Слідчі уже відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство та розшукують зловмисника. Винуватцю загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.
Хто такий Ігор Плекан?44-річний бізнесмен із Києва, був також віцепрезидентом боксерського клубу.
Один із лідерів "С14" Сергій Мазур раніше заявляв, що Плекан – кримінальний авторитет. Мовляв, він має "своє кілерське бюро", займається "кришуванням гральних автоматів та незаконних наливайок", а ще у нього є "банда, яка займалася абсолютно всім".