В МВС розповіли, що вбитий під Києвом бізнесмен Ігор Плекан був неоднозначним персонажем з багатою кримінальною історією. Водночас правоохоронці не підтверджують інформацію, що нападників було декілька.

Радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк в ефірі телеканалу "Апостроф TV" розповів про деталі вбивства бізнесмена.

Радимо ознайомитись Під Києвом розстріляли Ігоря Плекана: що про нього відомо

Деталі вбивства Ігоря Плекана

В МВС кажуть, що на місці злочину не знайшли ніяких автоматів. Інформація про декількох нападників також не відповідає дійсності. Поки мовиться лише про одну людину, яку наразі розшукують.

Кілер в камуфляжі та масці вийшов з кущів і зробив сім пострілів. Одна з куль потрапила Плекану в голову, що й стало причиною смерті.

Які версії причин вбивства бізнесмена

Наразі правоохоронці розслідують три версії вбивства:

кримінальні розбірки,

напад через професійну діяльність,

помсту.

Конфлікт з націоналістами

Загиблий фігурував також у справах, пов'язаних з організацією мітингів та акцій протесту.

За словами Шкіряка, вбитого складно назвати столичним бізнесменом, його сім'я жила досить скромно. Водночас Плекан фігурував у кримінальних справах про напад і замах на життя одного з активістів.

Радник Авакова відмовився назвати його ім'я в інтересах слідства. Раніше повідомляли, що цим активістом міг бути Сергій Мазур – один із лідерів націоналістичної організації "С14". Однак, офіційно в розслідуванні замаху та судових слуханнях Плекан не фігурував серед підозрюваних.

Довідка! "С14" – праворадикальне громадське об'єднання українських націоналістів. На Донбасі активісти організації брали участь у боях в складі добровольчих батальйонів. Членів "С14" підозрювали у вбивстві журналіста Олеся Бузини, погромах таборів ромів.

Що відомо про вбивство Плекана

23 липня невідомі розстріляли авто бізнесмена з Києва Ігоря Плекана, у цей момент в машині був його 7-річний син. Чоловік загинув, а дитині вдалося вижити.

Правоохоронці з’ясували, що невідома особа здійснила прицільні постріли з пістолету в автомобіль Тoyota Сamry. За кермом був 44-річний житель міста Києва.

Слідчі уже відкрили кримінальне провадження за умисне вбивство та розшукують зловмисника. Винуватцю загрожує позбавлення волі від 7 до 15 років.