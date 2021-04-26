Розстріл чоловіка в Дніпрі: поліція розповіла про кілера – фото

На Соборній площі Дніпра в суботу, 23 квітня, вбили громадянина Азербайджану Анара Мамедова. Наразі ймовірним вбивцею вважають іноземця. Його вже почали розшукувати.

У Поліції Дніпропетровщини в коментарі 24 каналу розповіли, що підозрюють громадянина іншої держави. Чоловіка 1993 року народження вже оголосили в розшук.

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Що пишуть ЗМІ

Кілером виявився громадянин Азербайджанської Республіки Юсиф. Де він зараз – невідомо. Але в ході слідства затримали трьох інших іноземців. Про це повідомляють Vesti.



Підозрюваний у вбивстві Анара Мамедова / Фото "Сегодня"

Затримали нібито громадян Азербайджану – Бабаєва, Салімова і Мамедова. Всі вони народилися від 1978 до 1989 року. Поверхневий огляд провели не лише в затриманих, а й у водія автомобіля BMW, де вони перебували.

У них вилучили стартовий пістолет іноземного виробництва, перероблений для стрільби гумовими кулями, саморобний пістолет, корпус гранати Ф-1, а також 30 патронів до різної зброї. Чоловіки перебувають в Україні законно.

За фактом вилучення зброї та боєприпасів поліцейські відкрили чотири кримінальні провадження за статтею про незаконне поводження зі зброєю. Тепер підозрюваним загрожує від 3 до 7 років в'язниці.

Що відомо про це вбивство

Стрілянина трапилася приблизно о 14:40 біля ресторану "Артист".

Потерпылий вибіг із авто до трамвайної колії. Там він зупинився, взявся руками за серце та впав.

Після цього підбіг нападник, вистрелив знову та втік.

Внаслідок інциденту 42-річний Анар Мамедов загинув.

З ним у машині була дитина, яка не постраждала фізично.

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