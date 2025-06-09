Як повідомляють росЗМІ, тамтешні слідчі вийшли на слід 44-річного громадянина Вірменії Араїка Амірханяна. Кажуть, що буцімто саме він передав СБУ інформацію про місцезнаходження Іллі Киви, передає 24 Канал.

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Що відомо

Пропагандистські ЗМІ пишуть, що Киву вбили через борг у 30 мільйонів рублів. Щоб не віддавати гроші, його друг Араїк Амірханян злив його дані та розпорядок дня СБУ.

Наразі Амірханян перебуває під арештом у Підмосков'ї за хабарі. 2023 року він потрапив ще під один арешт у Москві у справі про "розтрату", але до суду справа не дійшла.

На початку 2000-х Араїк займався бізнесом в Україні, був одним із найбільших підрядників "Укравтодору".

З України Амірханян поїхав після скандалу в дорожньому бізнесі – у 2021 році його підозрювали у крадіжці 500 мільйонів гривень.

Пізніше президент Володимир Зеленський позбавив його українського громадянства на підставі наявності у нього вірменського паспорт

До слова, кілера, який стріляв у Киву, досі не знайшли.