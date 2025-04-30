Фотосесія у Києві завершилась вбивством: громадянин Росії задушив свою співмешканку-модель

У Києві 28-річний фотограф задушив 21-річну модель. Убивство сталося у студії Святошинського району, де молоді люди залишилися на ночівлю.

Обоє – громадяни Росії, які на батьківщині перебували у розшуку. Про це в середу, 30 квітня, повідомили в пресслужбі Київської міської прокуратури, передає 24 Канал.

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Що відомо про вбивство

Співмешканці орендували фотостудію, де вживали наркотичні засоби та алкоголь і залишились на ночівлю. Уранці мертву модель та її фотографа поруч виявила власниця приміщення.

За процесуального керівництва Святошинської окружної прокуратури чоловікові повідомили про підозру в умисному вбивстві. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Досудове розслідування проводять слідчі Святошинського управління столичної поліції.

Зверніть увагу! Відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Нагадаємо, у Харкові затримали 71-річного пенсіонера, якого підозрюють у вбивстві 52-річної жінки. Її тіло з ножовими пораненнями виявили в одному з магазинів міста.