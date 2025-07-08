Убивство посеред вулиці в Києві: поліція встановила особу загиблого

Уранці вівторка, 8 липня, у Деснянському районі Києва сталося вбивство – до припаркованого на вулиці авто підійшов невідомий і вистрелив зі зброї. Правоохоронці встановили особу жертви.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Там опублікували відео з місця події.

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Що відомо про особу загиблого

Повідомлення про стрілянину надійшло до правоохоронців близько 07:00. За попередньою інформацією, до припаркованого на вулиці авто, у салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік.

Від отриманого вогнепального поранення потерпілий, 48-річний місцевий житель, загинув.

Що відбувається на місці інциденту: дивіться відео

За фактом розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Передбачене покарання – до 15 років позбавлення волі.

Поліція продовжує працювати на місці події, тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, у Запоріжжі колишнього правоохоронця судитимуть за умисне вбивство колеги, яке він спробував видати за самогубство. Конфлікт між чоловіками стався 16 лютого, фігурант перебуває під вартою.