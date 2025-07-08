Убивство посеред вулиці в Києві: поліція встановила особу загиблого
- У Деснянському районі Києва сталося вбивство – невідомий вистрелив у 48-річного чоловіка в припаркованому авто.
- Поліція розпочала кримінальне провадження, тривають заходи зі встановлення особи злочинця.
Уранці вівторка, 8 липня, у Деснянському районі Києва сталося вбивство – до припаркованого на вулиці авто підійшов невідомий і вистрелив зі зброї. Правоохоронці встановили особу жертви.
Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Національну поліцію. Там опублікували відео з місця події.
Дивіться також Покинула помирати на балконі й винесла на смітник: у Рівному судитимуть матір за вбивство дитини
Що відомо про особу загиблого
Повідомлення про стрілянину надійшло до правоохоронців близько 07:00. За попередньою інформацією, до припаркованого на вулиці авто, у салоні якого перебував чоловік, підійшов невідомий та вистрелив зі зброї, після чого втік.
Від отриманого вогнепального поранення потерпілий, 48-річний місцевий житель, загинув.
Що відбувається на місці інциденту: дивіться відео
За фактом розпочали кримінальне провадження за статтею про умисне вбивство. Передбачене покарання – до 15 років позбавлення волі.
Поліція продовжує працювати на місці події, тривають оперативно-розшукові заходи зі встановлення та затримання особи, причетної до вчинення особливо тяжкого злочину.
Нагадаємо, у Запоріжжі колишнього правоохоронця судитимуть за умисне вбивство колеги, яке він спробував видати за самогубство. Конфлікт між чоловіками стався 16 лютого, фігурант перебуває під вартою.