Смерть ув’язненого в Київському СІЗО: підозри отримали 13 причетних осіб

У середу, 23 квітня, ДБР провело операцію в Київському слідчому ізоляторі. Правоохоронці затримали 13 осіб, причетних до загибелі ув'язненого наприкінці 2024 року.

Чоловіка жорстоко побили так званий "смотрящий" зі спільниками, а співробітники установи намагалися приховати інцидент. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Офіс Генерального прокурора та Державне бюро розслідувань.

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Що відомо про злочин

За даними слідства, у грудні 2024 року "смотрящий" разом зі спільниками вивели одного з ув’язнених у двір і жорстоко його побили.

Працівники слідчого ізолятора намагалися приховати інцидент – вони підробили документи про стан здоров’я потерпілого та ухвалили рішення про його ізоляцію без належної медичної допомоги. Потерпілого доставили до лікарні лише наступного дня, де він помер 28 грудня.

До слова, від початку 2024 року слідчі ДБР провели комплекс заходів для документування системних катувань у Київському СІЗО. В установі виявили ієрархічну структуру, яку очолював "смотрящий". До функціонування "вертикалі" він залучив частину персоналу та медиків, що діяли під контролем криміналітету.

Представники структури організовували обіг наркотиків, систематично вимагали гроші з ув’язнених, проводили азартні ігри та застосовували фізичне насильство.

Кому оголосили підозри

Правоохоронці повідомили про підозру 8 службовим особам, серед яких інспектори, чергові, медичні працівники та старші по корпусах. Їм інкриміновано перевищення службових повноважень, службову недбалість, залишення в небезпеці, ненадання допомоги, службове підроблення та підроблення офіційного документа.

Окрім того, за фактом нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть, повідомлено про підозру 5 в’язням, зокрема "смотрящому".

Наразі фігурантам обирають запобіжні заходи. Досудове розслідування та оперативний супровід здійснює ДБР, злочин розкрито за сприяння керівництва Державної кримінально-виконавчої служби.