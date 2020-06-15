Під Києвом вбили лікаря-педіатра: підозрюють пацієнта – деталі
У Володарській районній лікарні, що на Київщині, смертельне ножове поранення лікарю-педіатру завдав 45-річний пацієнт. Чоловіка напередодні привезли до медзакладу, у нього була агресивна поведінка.
Про це повідомили у відділі комунікації поліції Київської області та зазначили, що трагедія трапилась 15 червня 2020 року орієнтовно о 01:00.
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► Що відомо про пацієнта
Як стверджують у поліції, чоловік, який завдав смертельне поранення лікарю, є киянином. Він, приїхав до родичів в село міського типу Володарка. Однак там згодом почав поводити себе агресивно. Саме через це родичі викликали швидку медичну допомогу.
Медики попросили допомоги у поліції для того, щоб транспортувати чоловіка до районної лікарні. Однак вже згодом поліцейським повідомили, що чоловік поранив лікаря та втік.
► Деталі злочину
Трагедія трапилась у ніч на 15 червня 2020 року у Володарській районній лікарні. Правоохоронці з’ясували, що в лікарні чоловіка оглянули і виявили у нього певні психічні розлади.
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Медики хотіли перевезти його до психіатричної установи. У спеціальному закладі погодилися прийняти хворого за певних умов: підготувати пакет документів та результати аналізів. Саме через це лікарі вирішили, що залишать пацієнта у лікарні до ранку.
Розуміючи, що чоловік може бути суспільно небезпечним, лікар прийняв рішення помістити його до спецпалати з металевою решіткою, де мають утримуватись затримані особи. Однак тому вдалося вийти з палати, яку належним чином не закрили,
– розповіли у поліції.
Як зазначили у поліції, чоловік вийшов з палати та проник до кімнати для медперсоналу. Злочинець схопив ніж, який там лежав, та завдав ним удар в шию лікарю-педіатру. Одразу після цього втік у невідомому напрямку.
За фактом відкрили кримінальне провадження. Запобіжний захід йому обере суд.