Сьогодні активісти в суді тримали плакати з написом: "За Максима – максимум". Про це повідомила ведуча 24 Каналу Яна Богославська, яка була присутня на засіданні. За її словами, група підтримки вимагала справедливого та скорішого покарання для того винуватця трагедії.

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Люди висловлюють підтримку сім'ї загиблого

Рідні Максима Матерухіна розповіли, що з багатьма людьми, які висловлюють свою підтримку і приходять на засідання суду, вони не були раніше знайомі. Серед них є такі активісти, які не пропускають жодного засідання.

"Для мене приходити сюди це як рутина вже, хоча такого не мало б бути. Щойно людина скоїла злочин, то наступного дня має сидіти за ґратами довічно. Так було б за кордоном. Чому цього немає в нас? Він (підозрюваний) на всіх засіданнях сидить посміхається в очі мами Максима, нахабний", – поділилася Євгенія, яка прийшла підтримати родину загиблого.

Через що засідання суду розпочалося з затримкою?

Підозрюваного у вбивстві підлітка, водія УДО Артема Косова, який залишається під вартою без права на заставу, на початок засідання не доставили.

Сьогодні засідання проходило не без "сюрпризів". Артема Косова не доправили на призначений час. Чомусь на гауптвахті, як пояснив вже суд і голова, не отримали повідомлення, що він має прибути,

– розповіла ведуча 24 Каналу.

Тому засідання розпочали невчасно, пів години чекали на рішення суду, чи можна його продовжувати без Косова. Через 30 хвилин його привезли. Також в суді була присутня його мати. Вона ховала обличчя від камери. Про неї мовилось на попередніх засіданнях.

"Через її погане самопочуття начебто сторона захисту просила відпустити підозрюваного під домашній арешт, аби доглядати батьків. Пані Людмила спілкуватися з пресою не захотіла", – зазначила ведуча 24 Каналу.

Про що заявили в суді стосовно загиблого підлітка?

Після того як на попередніх засіданнях були заслухані свідчення очевидців, сьогодні розглядали справу по суті, вивчали документальні докази, підшиті у четвертому томі. Офіційно в залі суду прозвучало, що Максим Матерухін не був ані на підпитку, ані під впливом наркотичних речовин.

Зараз ширяться мережею чутки, що буцімто активістам, які підтримують родину Матерухіних, платять за це гроші. Один з тих, хто прийшов сьогодні висловити підтримку, військовослужбовець запасу Ігор, він спростував цю інформацію.

"Це брехня. Зрозуміло, хто робить такі вкиди, є сторона, яка зацікавлена, аби певним чином очорнити родину Максима. Ця людина (підозрюваний) не перебуває зараз в умовах, які впливають на перевиховання, він в умовах обмеження волі, доволі привілейованих. Його намагання вийти звідти на період суду – це ознака того, що він не відчуває важкості злочину", – озвучив Ігор, який прийшов підтримати сім'ю загиблого.

У сторони захисту виникло дуже багато питань до свідчень очевидців цієї трагедії. Вона стверджує, що підлітки розповідають декілька версій. Крім того, є питання до документів, які сьогодні досліджував суд. На думку адвокатів підозрюваного Артема Косова, багато з них складені з помилками.

Сторона захисту вимагає перевірити зміст документів, аргументуючи, що якщо вони оформлені невідповідним чином, то це призведе до неправильного дослідження доказів. До вироку суду ще дуже далеко, на наступному засіданні буде оприлюднене відео з місця трагедії.