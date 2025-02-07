Водночас свідкам моторошного вбивства хлопця пишуть погрози у соцмережах, зокрема щодо фізичної розправи. Про це в етері "Київ 24" розповів адвокат потерпілої сторони Станіслав Іваницький, передає 24 Канал.
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Як сторона захисту заважає розгляду справи
Адвокат наголосив, що стороні захисту обвинуваченого у вбивстві неповнолітнього хлопця у разі сумнівів стосовно правильності кваліфікації дій було б доцільно доводити це саме під час судових засідань, а не зривати їх через власну відсутність.
Водночас на адресу деяких свідків та інших осіб у соціальних мережах надходять погрози фізичної розправи. Станіслав Іваницький зауважив і на тому, що наразі розгорнута "ганебна дискредитаційна кампанія", спрямована "очорнити" памʼять Максима.
Ми вважаємо, що такі дії також неприпустимі й небезпідставно підозрюємо, що це робиться з боку сторони обвинуваченого, зацікавленими у цьому особами,
– заявив він.
Наразі суд ініціював питання притягнення захисників за дисциплінарну відповідальність. За його словами, суд робить усе можливе для того, щоб справа розглядалася у "розумні терміни" та це відбувалося належним чином.
Що відомо про вбивство підлітка
- Нагадаємо, у Києві увечері, 7 квітня, 16-річний Максим Матерухін разом із друзями підіймався на фунікулері. Разом із хлопцями у кабінці їхав 30-річний військовий Управління державної охорони України Артем Косов. Чоловік перебував у нетверезому стані.
- Після виходу з вагона фунікулера на верхній станції Косов штовхнув підлітка. Той впав, розбив головою скло й отримав смертельний поріз шиї. Від отриманих поранень хлопець загинув на місці. Згодом чоловіку оголосили підозру в умисному вбивстві.