Водночас свідкам моторошного вбивства хлопця пишуть погрози у соцмережах, зокрема щодо фізичної розправи. Про це в етері "Київ 24" розповів адвокат потерпілої сторони Станіслав Іваницький, передає 24 Канал.

Дивіться також У київському суді мати підозрюваного у вбивстві підлітка на фунікулері напала на журналістку

Як сторона захисту заважає розгляду справи

Адвокат наголосив, що стороні захисту обвинуваченого у вбивстві неповнолітнього хлопця у разі сумнівів стосовно правильності кваліфікації дій було б доцільно доводити це саме під час судових засідань, а не зривати їх через власну відсутність.

Водночас на адресу деяких свідків та інших осіб у соціальних мережах надходять погрози фізичної розправи. Станіслав Іваницький зауважив і на тому, що наразі розгорнута "ганебна дискредитаційна кампанія", спрямована "очорнити" памʼять Максима.

Ми вважаємо, що такі дії також неприпустимі й небезпідставно підозрюємо, що це робиться з боку сторони обвинуваченого, зацікавленими у цьому особами,

– заявив він.

Наразі суд ініціював питання притягнення захисників за дисциплінарну відповідальність. За його словами, суд робить усе можливе для того, щоб справа розглядалася у "розумні терміни" та це відбувалося належним чином.

Що відомо про вбивство підлітка