МЗС розповіло про стан 16-річного юнака, якого підозрюють у вбивстві матері та сестри у Бельгії

У бельгійському місті Хаасроде 16-річний українець зізнався у вбивстві своєї матері та сестри. Українські консули відвідали підозрюваного

Про це у коментарі 24 Каналу розповів речник МЗС Георгій Тихий.

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Що зараз з 16-річним підозрюваним у вбивстві

У вівторок, 10 червня, консули посольства України в Бельгії відвідали підозрюваного, який наразі перебуває в одному з закритих центрів тимчасового утримання неповнолітніх правопорушників.

Стан здоров’я затриманого задовільний. Усі необхідні умови для перебування забезпечені. Слідчі органи встановлюють обставини справи та можливі мотиви вчиненого,

– вказав Тихий.

У МЗС додали, що посольство перебуває на зв’язку з родичами загиблих і затриманого, а також із поліцією, прокуратурою, керівництвом пенітенціарної установи та іншими органами Бельгії.

Після завершення судово-медичної експертизи буде надане сприяння у репатріації тіл загиблих в Україну. Справа перебуває на контролі посольства України в Бельгії.

Що відомо про вбивство українок у Бельгії

У Бельгії 6 червня у приватному будинку виявили тіла 46-річної українки Лілії та її 6-річної доньки Анни. Також було знайдено вбитим сімейного собаку. 16-річний син загиблої зізнався, що вбив родину, після чого намагався підпалити оселю, аби інсценувати нещасний випадок.

Підозрюваний заявив, що вбив матір та сестру через сварку через кишенькові гроші або школу. Проте слідство сумнівається у цій версії через банальність. За їх словами, це не виправдовує рівень жорстокості.