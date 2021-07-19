Хто вбив медбрата біля Кривого Рогу: поліція розшукує 21-річного зловмисника – фото

Поліція розшукує 21-річного Івана Євсейчева, який, імовірно, вбив 54-річного медбрата і втік з Гейківської психлікарні. Зловмисник смертельно вдарив працівника медзакладу по голові. Наразі поліція з'ясовує всі деталі.

Попередньо зазначають, що зловмисник міг піти у бік Миколаєва або Кривого Рогу. Про це повідомили 18 липня.

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Дуже жорстокий

У лікарні попереджають, що чоловік – дуже неадекватний та агресивний. Тому, якщо хтось має дані про місце перебування зловмисника, варто одразу телефонувати в поліцію.



Розшукують 21-річного Івана Євсейчева, який вбив медбрата під Кривим Рогом / Фото з телеграму Олексія Таймурзіна

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Що відомо про підозрюваного

Раніше молодий чоловік уже був судимим за викрадення транспорту. У 2015 році він поцупив мопед "Карпати" з сараю, а у 2016-му – скутери Delta та Viper Alpha.

Йому винесли вирок: 5 років позбавлення волі. Однак потім замінили покарання на 2 роки випробувального терміну. Водночас, за результатами експертизи, хлопець – психічно здоровий.

У 2017 році хлопець не з'явився до виправного центру, де за ним мали наглядати. Також у цей час підозрюваного притягли до адміністративної відповідальності за розпивання алкоголю та паління у громадських місцях.

Крім того, на нього часто писали скарги сусіди. Мати розповідає, що син нападав на неї з ножем. З 2018 року Іван Євсейчев перебував на лікуванні у Криворізькому психдиспансері.

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