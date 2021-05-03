Жорстоке вбивство молодої пари в Харкові: що відомо поліції – фото

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На вулиці Дружби Народів у Харкові 2 травня виявили убитими 29-річного чоловіка та його 24-річної співмешканку. Їх знайшла матір загиблого, яка прийшла провідати сина.

Джерело:

поліція Харківщини

Жінка звернулася до поліції приблизно о 20:30. На тілах були численні колото-різані рани.

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Правоохоронці у квартирі вбитої пари в Харкові / Фото Нацполіції 

Що кажуть слідчі

  • На місці одразу почали працювати правоохоронці.
  • Вони оглянули помешкання та зібрали речові докази.
  • Однак наразі невідомо, хто міг здійснити цей злочин.
  • Також не повідомляють, які могли бути його мотиви.
  • Правоохоронці відкрили провадження за статтею про умисне вбивство.
  • Якщо зловмисника знайдуть, йому загрожує до 15 років в'язниці.

Раніше ЗМІ повідомляли, що смерті могли бути самогубством. Однак поліцейські про це нічого не говорили.


Квартира вбитої в Харкові молодої пари / Фото Нацполіції

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