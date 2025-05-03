Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області.

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Що відомо про вбивство немовляти на Одещині

Так, вранці 3 травня до поліції надійшло звернення від 43-річної жительки одного з населених пунктів Яськівської громади. Жінка повідомила про смерть дев’ятимісячної донечки. За словами матері, дитина померла несподівано.

Однак, під час слідчих дій поліцейські з’ясували, що мати у стані нервового зриву через плач маляти спричинила йому тілесні ушкодження,

– розповіли правоохоронці.

Попередньо, смерть дитини настала внаслідок асфіксії (удушення). Точну причину встановить судово-медична експертиза.

Поліція затримала матір, наразі вирішується питання щодо повідомлення їй про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини. Їй загрожує позбавлення волі до 15-ти років або довічне ув’язнення.

Зауважимо, днями у Рівному біля смітників знайшли мертве немовля. Тіло було загорнуте у покривало. Матір дитини затримали, слідчі встановлюють всі деталі інциденту.