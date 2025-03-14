У милому році московський суд заочно арештував його за кількома статтями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на допис Дем'яна Ганула.

"Після останніх акцій з захисту честі військових ЗСУ, я отримую чимало погроз, вчора російські канали злили в мережу особисту інформацію про моїх рідних. Почалася ціла психологічна атака на мою сім'ю. На різних російських інформаційних ресурсах об'явили нагороду за напад на мене 5 000 – 10 000 доларів", – писав активіст.

Він зауважував, що російська агентура "дуже вільно себе почуває в Україні".

Враховуючи усі ризики, сьогодні я направив відповідні заяви на ім'я начальника СБУ в Одеській області Віктора Доровського та начальника головного управління поліції в Одеській області Івана Жука. Прошу їх негайно розглянути, та застосувати відповідні процесуальні заходи. Зараз я потребую допомоги держави, я хочу мати змогу захистити себе та своїх рідних,

– писав Ганул влітку 2024 року.