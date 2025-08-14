Про чергове засідання у справі Косова повідомляє 24 Канал. 14 серпня до суду прийшли генпрокурор Руслан Кравченко, який особисто бере участь у вивченні справи й представляє сторону обвинувачення. Також журналісти помітили активістів, які вимагають покарати винного. Адвокати підозрюваного вже пропустили шосте засідання.

До теми Підозрюваного відправили під варту, слідство триває: головне про вбивство у фунікулері в Києві

Що вирішив суд у справі про вбивство підлітка у фунікулері?

Уже понад рік триває судовий процес у справі вбивства підлітка на станції столичного фунікулера, що сталося 7 квітня 2024 року. Черговий суд також був зірваний через зловживання правом на захист

Будемо звертатися до дисциплінарної комісії, щоб позбавити адвоката права займатися професійною діяльністю,

– повідомив генпрокурор України.

Через те, що адвокати Артема Косова з різних причин відмовилися його захищати, довелося домовлятися з новим адвокатом, аби наступне засідання суду 20 серпня все ж відбулося.

Наразі запобіжний захід ймовірному вбивці у вигляді тримання під вартою без права внесення застави продовжено до 11 жовтня.

Сторона захисту запропонувала призначити Косову домашній арешт з носінням електронного браслета. Однак їхній запит не ухвалили. Мати підозрюваного, який, до речі, не визнає свою провину, звернулася до нього під час засідання.

Свідки всі казали одне й те саме, що ти кинув в скло мою дитину. Йому було 16 і він не мав такої сили як в тебе,

– зазначила жінка.

Сам Артем Косов вперше заявив, що відчуває тиск громади у цій справі та хоче, щоб розслідування було неупередженим. Він зазначив, що на суді ще будуть відтворювати події того трагічного дня.