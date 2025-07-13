Полковника СБУ в Києві вбили на замовлення Росії: Малюк і поліція розповіли деталі злочину

10 липня у Голосіївському районі Києва вбили 50-річного полковника СБУ Івана Воронича. За злочином стоять російські спецслужби.

Кілерів встановлено та ліквідовано. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ та поліцію Києва.

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Що в СБУ розповіли про вбивство Воронича і ліквідацію його кілерів?

Причетними до вбивства Івана Воронича виявилися чоловік і жінка, які були громадянами іншої держави.

Вони застрелили полковника впритул, коли він вийшов з будинку та прямував до свого авто.

Російські спецслужби надали фігурантам справи інформацію про місце, де був розташований схрон зі зброєю, а до того наказали слідкувати за співробітником СБУ, встановити його графік дня та маршрути пересування.

Після скоєного вбивці намагалися "залягти на дно", але їх оперативно знайшла поліція та СБУ на Київщині.

Під час затримання вони чинили опір, а тому їх довелося ліквідувати.

Агентурно-бойова група ФСБ РФ була завчасно маршрутована в Україну і три дні тому вчинила вбивство співробітника СБУ, нашого побратима полковника Івана Воронича. За результатами проведення негласних розшукових, активно-контррозвідувальних заходів вороже лігво було виявлено. Під час затримання вони почали чинити опір, був вогневий контакт, тож негідники ліквідовані. Хочу нагадати, що єдина перспектива ворога на території України – це смерть!

– сказав голова СБУ Василь Малюк.

Він особисто керував операцією із пошуку вбивць полковника Воронича.