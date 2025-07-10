Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.

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Що відбувається на місці вбивства

Поліція повідомила, що продовжує працювати на місці стрілянини у Голосіївському районі, внаслідок якої загинув чоловік.

Особа, причетна до вчинення злочину встановлюється, вживаються заходи з її затримання,

– повідомили у поліції.

Що зараз відбувається на місці, де вбили чоловіка: дивіться відео

Зауважимо, у СБУ підтвердили, що загиблий – це співробітник їхньої служби. Імені загиблого у відомстві не назвали.

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Однак ексрозвідник Роман Червінський стверджує, що жертвою став полковник Іван Воронич. За його словами, зловмисник зробив п’ять пострілів у притул та втік з місця злочину. Вбивство сталося близько 8 години ранку.